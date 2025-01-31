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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Директор курганской школы уволился после приезда правительственной комиссии

Недалеко от Кургана в селе Введенском 31 января уволился директор школы Павел Скородумов. Это случилось после того, как чиновники из регионального правительства раскритиковали его за неубранный снег у мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

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