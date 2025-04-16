Врач Сухоруков: некоторые лекарства от аритмии могут вызвать инфаркт

Любые антиаритмические препараты ввиду своего специфического влияния на процессы, протекающие в клетках сердца, могут обладать неблагоприятным воздействием на сердце, в том числе они могут вызвать инфаркт, рассказал "Газете.
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