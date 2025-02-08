Власти Великобритании запретили птицам собираться из-за птичьего гриппа

Власти Великобритании наложили запрет на «собрания птиц» из-за опасности, которая исходит от них.В Великобритании запретили «собрания птиц», чтобы обезопаситься от птичьего гриппа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ё-моё, кажись, русские разозлились!": Ракеты и "Герани" снесли ночью пол-Украины, румынская авиация поднялась в воздух
- Ликвидация вертолётчика-перебежчика Кузьминова в Испании: Сенсационная деталь на фоне задержаний агентесс СБУ в России
- Генерал Путина поймал ВСУ в "кровавую ловушку": Тысячи солдат в "котлах". Два контрнаступа "захлебнулись" за сутки. Сводка с фронтов СВО
Свежие комментарии