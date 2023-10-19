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В ВСУ решили включать воздушную тревогу при взлёте МиГ-31 с «Кинжалами»

В ВСУ решили включать воздушную тревогу при взлёте МиГ-31 с «Кинжалами»

Представитель командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат заявил, что на Украине будут объявлять воздушную тревогу во время каждого взлёта российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

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