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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» прервал рекордную серию из 15 поражений в плей-офф подряд, обыграв «Нью-Йорк» во втором матче серии

Защитник «Пистонс» Кейд Каннингем стал самым результативным игроком своей команды, набрав 33 очка (11 из 21 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 10 из 12 с линии).

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