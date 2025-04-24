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Захарова заявила о срыве Киевом объявленного Россией пасхального перемирия

Захарова заявила о срыве Киевом объявленного Россией пасхального перемирия

Власти Украины сорвали объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. С заявлением об этом выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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