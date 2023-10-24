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Закон и Порядок

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  • Ингерман Ланская
    за всю историю человечества такой хрени Нигде Никогда не было.... это всё дремучие хотелки тупого безграмотного........Каким главным кач...
  • Ингерман Ланская
    ....на два-три порядка выше... - чё, неужели 320 мильярдов своровал?Каким главным кач...
  • Юрий Золотарев
    РЕСПЕКТ Автору!!!Каким главным кач...

Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Интересная жизнь с Vera Star Фото: turkishnewsworld.com Наверняка никто не станет спорить с тем неоспоримым фактом, что Турция хоть и не является главным геополитическим игроком, но играет в современном мире довольно весомую роль, особенного сегодня, на фоне событий разворачивающихся на Ближнем Востоке.

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