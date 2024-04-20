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Наш уютный дом

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Тарталетки со сливочным сыром и беконом

Тарталетки со сливочным сыром и беконом

Сливочный сыр всегда очень хорошо сочетается с беконом. Именно поэтому мы решили соединить их в этой простой закуске! Кстати, блюдо по этому рецепту получается вкусным как в теплом, так и в холодном виде.

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