Азербайджанский газ – альтернатива «Газпрому»

В Кишинев совершила визит правительственная делегация Азербайджанской Республики в составе заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова, заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева и представителей энергетических компаний Азербайджана.
В Кишинев совершила визит правительственная делегация Азербайджанской Республики в составе заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова, заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева и представителей энергетических компаний Азербайджана.
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