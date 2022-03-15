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Азербайджанский газ – альтернатива «Газпрому»

Азербайджанский газ – альтернатива «Газпрому»

В Кишинев совершила визит правительственная делегация Азербайджанской Республики в составе заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова, заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева и представителей энергетических компаний Азербайджана.

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