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Леандро Больмаро: «Каждый день работаю над тем, чтобы вернуться в НБА»

Леандро Больмаро рассказал о желании вернуться в НБА . Аргентинец был выбран на драфте-2020 и провел 49 матчей за «Миннесоту» и «Юту», после чего в 2023 году покинул лигу.

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