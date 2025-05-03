Тейлор-Грин выступила против сделки по недрам и обвинила Зеленского в торговле оружием

Представитель Республиканской партии от штата Джорджия, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала заключение между американской администрацией и Украиной сделки о минералах, так как это может привести к новому вооруженному конфликту.
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