Катар: Представители авиации перенаправили рейсы, выполнявшиеся из аэропортов Хамад (DOH/OTHH) и Дохи (DIA/OTBD) в другие коридоры воздушного пространства до 06:00 (03:00 по Гринвичу) 2 сентября из-за продолжающихся запусков иранских дронов и ракет по военным базам США (США) в регионе.
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