Катар: Представители авиации перенаправили рейсы, выполнявшиеся из аэропортов Хамад (DOH/OTHH) и Дохи (DIA/OTBD) в другие коридоры воздушного пространства до 06:00 (03:00 по Гринвичу) 2 сентября из-за продолжающихся запусков иранских дронов и ракет по военным базам США (США) в регионе.