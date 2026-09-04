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Царьград

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ERR: Вахер выявил восемь проблемных сделок на 350 млн евро в Эстонии

ERR: Вахер выявил восемь проблемных сделок на 350 млн евро в Эстонии

Глава Центра оборонных инвестиций Эстонии Эльмар Вахер сообщил о проблемах с восемью из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины на сумму свыше 350 млн евро.

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