Как работает мозг при обсессивно-компульсивном расстройстве

В исследовании, проведенном на базе Университета Нового Южного Уэльса, группа ученых определила, что подростки с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) испытывали трудности в принятии решений и контроле поведения из-за аномальной активности в передней доле мозга, а именно – в орбитофронтальной коре.
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