Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить вступления Украины в НАТО

Global Look Press/Keystone Press Agency/Grzegorz Wajda Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов пообещал, что не допустит вступления Украины в НАТО.
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