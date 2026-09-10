ГЕРОФАРМ тестирует препараты для лечения подросткового ожирения в России

В испытаниях препаратов Семавик Некст и Седжаро для лечения подросткового ожирения участвуют около 800 подростков в 50 медицинских центрах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
У меня аж мурашки по коже, ладно старшее поколение травят своими уколами, но детей то за что???? Ради денег на что угодно готовы пойти