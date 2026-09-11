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Эксперт: ключевая ставка продолжит снижение не раньше I квартала 2027 года

Эксперт: ключевая ставка продолжит снижение не раньше I квартала 2027 года

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Учитывая текущие экономические и инфляционные значения, Банк России вернется к снижению ключевой ставки не ранее первого квартала 2027 года.

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