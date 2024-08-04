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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наш матч получит миллионные охваты. Ставить на свое поражение – верх тупости». Президент «Амкала» Герман об обвинениях «Коломны» в договорняке

«Так мы-то тут при чем? Если игроки «Коломны» решили заглянуть в контору и поставить на свое поражение, то это верх тупости и им нужно вручать премию Дарвина (смеется).

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