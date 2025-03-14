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Трамп объяснил, почему не использует рычаги влияния на Россию

Президент США Дональд Трамп поделился тем, что у Америки имеются рычаги давления на Россию, однако он не желает обсуждать их в свете «позитивного» прогресса в переговорах с Москвой относительно конфликта в Украине.

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