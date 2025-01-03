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Раскрыт один из основных рисков для ЗАЭС

Раскрыт один из основных рисков для ЗАЭС

Директор ЗАЭС назвал отключение энергоснабжения одним из основных рисков Одним из основных рисков для безопасности Запорожской АЭС является отключение двух оставшихся из четырех высоковольтных линий энергоснабжения, рассказал в интервью ТАСС ее директор Юрий Черничук.

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