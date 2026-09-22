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Царьград

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Андреева ответила на критику и удержала 5-е место в рейтинге WTA

Андреева ответила на критику и удержала 5-е место в рейтинге WTA

19-летняя русская теннисистка Мирра Андреева, выигравшая в этом сезоне «Ролан Гаррос», ответила на критику в соцсетях и сохранила пятое место в рейтинге WTA.

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