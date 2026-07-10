Нейропсихолог Святкина назвала признаки токсичной привязанности матери к сыну

Если мать начинает использовать сына для закрытия своих эмоциональных потребностей — ревнует к его избраннице, превращает в главного эмоционального собеседника или ожидает от него той поддержки, которую обычно получают от взрослого партнера, — это становится тревожным сигналом и может привести к последующему разрушению личной жизни юноши.