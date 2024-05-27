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Заммэра Москвы Ефимов: новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана завершён на 90%

Заммэра Москвы Ефимов: новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана завершён на 90%

В Басманном районе столицы продолжается возведение научного кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, строительство уже выходит на финальный этап.

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