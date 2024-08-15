YouTube-блогеры смогут загружать свои видео на RuTube уже через несколько часов

Российские пользователи YouTube получили возможность быстро переносить свой контент на RuTube. Для этого перейдите в раздел "Настройка канала" в студии RuTube, где появилось отдельное поле для импорта видео с другого сайта.
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