США под ударом: Три американских судна атакованы в Красном море

Хуситы совершили четыре атаки на коммерческие суда Соединённых Штатов в южной части Красного моря.Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о четырех атаках хуситов на три коммерческих судна в Красном море.
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