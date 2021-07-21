Мировое обозрение

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Воссоздатели несоздаваемого

Воссоздатели несоздаваемого

Периодически какой-нибудь добрый человек говорит мне что-то вроде: «Когда-нибудь Вы вернётесь на Украину и наведёте там порядок», – и очень удивляется, когда узнаёт, что возвращение, а тем более «наведение порядка» в мои планы совершенно не входит.

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