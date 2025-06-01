Финальные питчинги стартап-экспедиции «БРИКС+» завершились в Якутске

В Якутске состоялись финальные презентации проектов в рамках стартап-экспедиции «БРИКС+». В заключительный этап прошли 13 участников, чьи работы оценивала международная экспертная комиссия с представителями из Южной Африки, Монголии, Китая и Индии.
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