Что говорит о мужчине его любимая сексуальная позиция

Некоторые любят миссионерскую позицию, а кто-то предпочитает коленно-локтевую. Конечно, его любимая поза может объясняться банальным удобством, но… на подсознательном уровне это может кое-что рассказать о его личности! Миссионерская Несмотря на то что эта позиция является воплощением классики, ее ….