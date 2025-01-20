Market Forecast UPDATES! Jan 20 Monday Copper Futures COMEX:HG1! RT_Money In this video, we will update the forecasts for the following markets: ES \ S&P 500 NQ | NASDAQ 100 YM | Dow Jones 30 GC |Gold SiI | Silver PL | Platinum HG | Copper Enjoy! May profits be upon you.
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