В Ростовской области продолжается резкий спад рождаемости

Также специалисты органа статистики зафиксировали высокую естественную убыль населения.В Ростовской области в период с января по октябрь 2023 года появились на свет чуть больше 27 тысяч младенцев, об этом сообщает Росстат.
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