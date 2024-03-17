❗️В Крыму не были допущены нарушения избирательного процесса Голосование на выборах Президента РФ в Республике Крым завершилось, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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❗️В Крыму не были допущены нарушения избирательного процесса Голосование на выборах Президента РФ в Республике Крым завершилось, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.