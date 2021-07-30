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Уличному музыканту из Кургана грозит уникальный штраф

Уличному музыканту из Кургана грозит уникальный штраф

Музыканту грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей Основателю проекта «Квартирник45» Роману Можельскому из Кургана грозит штраф за то, что он, по мнению полицейских, нарушил требования антитеррористической защиты во время одного из выступлений.

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