Уличному музыканту из Кургана грозит уникальный штраф

Музыканту грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей Основателю проекта «Квартирник45» Роману Можельскому из Кургана грозит штраф за то, что он, по мнению полицейских, нарушил требования антитеррористической защиты во время одного из выступлений.
Музыканту грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей Основателю проекта «Квартирник45» Роману Можельскому из Кургана грозит штраф за то, что он, по мнению полицейских, нарушил требования антитеррористической защиты во время одного из выступлений.
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