В отремонтированный роддом ЯНАО для младенцев закупили кроватки с подогревом

В Лабытнанги (ЯНАО) после капремонта открылось родильное отделение на 15 коек. Палаты в основном рассчитаны на одну-две пациентки, для младенцев поставили кроватки с подогревом, сообщает окружной департамент здравоохранения.
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