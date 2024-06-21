Tajiri Go — третий гастрономический островок Японии в Москве

Открылся якинику-ресторан Tajiri Go японского дворика от White Rabbit Family. Ресторан назвали в честь быка Таджири Го, давшего жизнь всему поголовью мясных коров вагюВ бизнес-центре «Романов двор» официально открылся якинику-ресторан Tajiri Go, третья шкатулка с драгоценностями из триады проекта WA Garden — японского дворика от White Rabbit Family.