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Tajiri Go — третий гастрономический островок Японии в Москве

Tajiri Go — третий гастрономический островок Японии в Москве

Открылся якинику-ресторан Tajiri Go японского дворика от White Rabbit Family. Ресторан назвали в честь быка Таджири Го, давшего жизнь всему поголовью мясных коров вагюВ бизнес-центре «Романов двор» официально открылся якинику-ресторан Tajiri Go, третья шкатулка с драгоценностями из триады проекта WA Garden — японского дворика от White Rabbit Family.

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