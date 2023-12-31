Атаки на Феодосию и Белгород как террор «на наивысшем уровне»

То, что киевский режим, вынуждаемый своими зарубежными хозяевами «воевать до последнего украинца», рано или поздно перейдет к стратегии террористических ударов по территории Российской Федерации, было более чем предсказуемо.
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