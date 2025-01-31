«Марсель» подписал Гуири. «Ренн» получил 19 млн евро и бонусы за 24-летнего форварда

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 19 миллионов евро плюс бонусы. «Марсель» официально объявил о заключении контракта с Амином Гуири, 24-летний форвард уже прошел медосмотр и присоединился к команде.
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