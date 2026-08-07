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Соболенко после победы над Чжан Шуай: «Надеюсь, меня и дальше будут ставить на вечерние сессии. Это лучшее время для игры»

Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы над Чжан Шуай в третьем круге в Торонто – 6:3, 6:4. Белоруска выиграла 25 из 26 матчей на харде в этом сезоне – единственное поражение потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open .

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