"Союзмультфильм" попросил СКР проверить права компании из США на Чебурашку

Киностудия "Союзмультфильм" обратилась в российские следственные органы для проверки правомерности заключенных с американской компанией "ЛяРубин" контрактов, которые касаются международных прав на бренд "Чебурашка" .
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