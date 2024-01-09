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"Союзмультфильм" попросил СКР проверить права компании из США на Чебурашку

"Союзмультфильм" попросил СКР проверить права компании из США на Чебурашку

Киностудия "Союзмультфильм" обратилась в российские следственные органы для проверки правомерности заключенных с американской компанией "ЛяРубин" контрактов, которые касаются международных прав на бренд "Чебурашка" .

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