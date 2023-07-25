Министр обороны Резников высказал надежду, что заявка Украины в НАТО будет принята в июле 2024 года на саммите в США

Руководитель украинского оборонного ведомства Алексей Резников выразил надежду на то, что заявка бывшей советской республики в НАТО будет принята в июле 2024 года на саммите военного-политического блока, который состоится в Соединенных Штатах.
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