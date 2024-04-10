Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бабы без присмотра

Бабы без присмотра

Говорил тут как-то со знакомым старым азером. И поделился он со мною самым сильным своим впечатлением от приезда в Россию, в нашу Пермскую область, ещё тогда, в молодости, в 70-е.

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Комментарии
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Valeriy ValMarine
...с овцами! Заблудшими...😀
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7 час.
ИР
Игорь Рябин
Так и есть -блудные я б даже сказал блудливые в массе своей.
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6 час.
Александр Симаков
Не все блудливые.  Есть среди женщин ещё и феминистки, которые  совсем даже наоборот - не блудливые. Но лучше бы были блудливыми...😀
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6 час.

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