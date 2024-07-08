Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе С каким удовольствием я смотрел парад, который проводился в День Независимости Белоруссии.
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Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе С каким удовольствием я смотрел парад, который проводился в День Независимости Белоруссии.
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