11 видов продуктов питания, которые учёные советуют обходить стороной

Все ученые и диетологи делят пищу на полезную и не очень. Мы все знаем, что лучше перекусить яблоком, чем упаковкой чипсов, но почему? Какие именно «плохие» продукты вредят нашему здоровью? Питание играет важную роль в поддержании нашего здоровья.