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Царьград

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Партизанский "разгул" от Одессы до Киева: Полыхало даже на польской границе. В Раде рассказали, как подрывали системы ПВО

Партизанский "разгул" от Одессы до Киева: Полыхало даже на польской границе. В Раде рассказали, как подрывали системы ПВО

Пророссийские партизаны бьют врага во всех смыслах практически по всей территории Украины. В Одессе горят подстанции, в Киеве системы ПВО не без участия местного подполья.

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Комментарии
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венедиктплюхин
Успехов нормальным людям!
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