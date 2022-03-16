В Иркутской области выявлен факт легализации доходов от незаконных лесозаготовок

Следователями Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в отношении предполагаемого лидера преступного сообщества нелегальных лесозаготовителей возбуждено уголовное дело о легализации криминальных доходов.