В Иркутской области выявлен факт легализации доходов от незаконных лесозаготовок

Следователями Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в отношении предполагаемого лидера преступного сообщества нелегальных лесозаготовителей возбуждено уголовное дело о легализации криминальных доходов.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- Около 20 иностранных граждан из Приморского края выдворят за пределы России
Свежие комментарии