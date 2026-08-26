Вниманию жителей Советского района Макеевки! По информации Филиала «Макеевское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса», в связи с перебоями в энергоснабжении, сегодня, 26 августа, возможны сбои в водоснабжении жилых массивов, получающих воду по графику.