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Донецкая группа новостей

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Вниманию жителей Советского района Макеевки!

Вниманию жителей Советского района Макеевки! По информации Филиала «Макеевское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса», в связи с перебоями в энергоснабжении, сегодня, 26 августа, возможны сбои в водоснабжении жилых массивов, получающих воду по графику.

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