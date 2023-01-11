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Европа снова собирается разорять соседей

Европа снова собирается разорять соседей

Чем шире вагоны, тем лучше. И загрузить можно больше, и койки в купе длиннее. У меня рост два метра, так что я вагоны европейского типа отвергаю — они настолько тесные, что в 21-м веке делать им откровенно нечего.

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