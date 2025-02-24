Александр Мудров: «Проект «Герои. Нижегородская область» очень скоро покажет результаты, которыми будет гордиться вся страна»

«Программа „Герои. Нижегородская область“ — это важная инициатива нашего губернатора. Специальная военная операция создала новую реальность, новые вызовы для нашего общества, дала возможность создать новых героев», — сказал глава МСУ Городецкого муниципального округа Александр Мудров, комментируя старт программы для ветеранов и участников СВО в регионе.