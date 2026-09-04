МАРФИНО
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МАРФИНО

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В Марфино прошла акция «Безопасная дорога в школу»

С 20 по 30 августа 2026 года в районе Марфино прошла профилактическая акция «Безопасная дорога в школу».

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