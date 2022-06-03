«В тылу циклона»: похолодание и дожди ждут петербуржцев 3 июня

Температура воздуха составит +17…+19 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. В Петербурге 3 июня будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а к берегам Невы продолжит поступать относительно холодный воздух.
Температура воздуха составит +17…+19 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. В Петербурге 3 июня будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а к берегам Невы продолжит поступать относительно холодный воздух.
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