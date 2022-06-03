НЕВСКИЕ НОВОСТИ

460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    давайте узаконим все!!! разлив водки в ларьках и магазинах, проституток на дорогу..... у них тоже самозанятость! нет ...В Госдуме предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Снова валя треплет своим глупым языком.Матвиенко предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Из-за такой мелочи сесть в тюрьму?Обувного вора с н...

«В тылу циклона»: похолодание и дожди ждут петербуржцев 3 июня

Температура воздуха составит +17…+19 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. В Петербурге 3 июня будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а к берегам Невы продолжит поступать относительно холодный воздух.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх