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Медвежий угол

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Матвиенко призвала запретить деятельность микрофинансовых организаций в РФ

Матвиенко призвала запретить деятельность микрофинансовых организаций в РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО) на территории России.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Доходит как до жирафа
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12 час.
Вячеслав Васильев
Да видно это теневые и есть они сами.Кормушка то нехилая.Типо в сбер положь -процент ниже инфляции .А тут 50-60% как с куста
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9 час.
Алексей Шар
Пусть эти моральные уроды уходят куда угодно. Все коммерческие банки надо тоже срочно закрывать. Народ - единственный источник власти и суверенитета в стране должен  отправить этих паразитов  туда, откуда они припёрлись к нам в 90-е годы - на запад.
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28 мин.

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