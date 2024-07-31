Матвиенко призвала запретить деятельность микрофинансовых организаций в РФ

Да видно это теневые и есть они сами.Кормушка то нехилая.Типо в сбер положь -процент ниже инфляции .А тут 50-60% как с куста

Алексей Шар

Пусть эти моральные уроды уходят куда угодно. Все коммерческие банки надо тоже срочно закрывать. Народ - единственный источник власти и суверенитета в стране должен отправить этих паразитов туда, откуда они припёрлись к нам в 90-е годы - на запад.